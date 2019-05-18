Çin'in güneydoğusunu sel vurdu

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Nanping ve Sanming şehirlerinde etkisini daha çok gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölgede 12 bin 815 kişinin selden etkilendiği belirtilirken şu ana kadar bin 757 kişinin tahliye edilebildiği aktarıldı. İletişim hatlarının tahrip olduğu bölgede binlerce kişinin tahliye çalışmaları sürüyor.

29 kişi mahsur kaldı

Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken itfaiye ekipleri selde mahsur kalan 29 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaşlıları birer birer sırtlarında taşıyarak evlerinden çıkardı ve güvenli bölgelere yerleştirdi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde nehirlerin taşması sonucu yolda kamyonetin içinde mahsur kalan 40 yaşlarındaki bir kimse kamyonetin kasasına çıkarak yardım bekledi. Mahsur kalan adam saatler sonra ekiplerin müdahalesiyle halatlarla çekilerek kurtarıldı. Yetkililer, bölgede yağmur suyu ve taşkınlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.