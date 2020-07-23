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Çin'in hedefi Kızıl Gezegen

Çin'in hedefi Kızıl Gezegen
Çin'in hedefi Kızıl Gezegen

Çin’in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere başarıyla fırlattığı keşif aracının 7 aylık yolculuğu başladı.

Çin'in hedefi Kızıl Gezegen - Tıkla İzle

Çin, keşif aracını taşıyan roketi Hainan Adası'nda bulunan Wenchang Uzay İstasyonu'ndan başarıyla fırlattı. Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlatılan keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunu bitirdikten sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Uzay aracına Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan şiirlerinden Tianwen'in adı verildi. 7 ay sürecek yolculuğun ardından Tianwen-1 adlı keşif aracı Mars'ın yüzeyinde incelemeler yapmak üzere yüzeye bırakılacak. Çin'in keşif aracı, Mars'a indiğinde atmosferi analiz edecek, fotoğraf çekecek, örnekler toplayacak.
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de geçtiğimiz günlerde Mars'ın yörüngesine yerleşecek uzay aracını göndermişti. ABD'nin de kendi uzay aracını önümüzdeki haftalarda göndermesi bekleniyor.

 

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