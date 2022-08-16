Çin'in Huangshan Dağı'nın tepelerinde çöp topluyorlar

Çin'in Anhui eyaletinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Huangshan Dağı'nın tepelerinde çöp toplayan temizlik işçileri, zor şartlar altında çalışıyor. Dağ tepelerinde çöp toplayan temizlik işçisi olan Li Peisheng, temzilikçilerin takma adının "Huangshan Dağı Örümcek Adamları" olduğunu söyleyerek, "Huangshan Dağı'nda kayalıklardaki çöpleri temizleyen bir temizlik işçisiyim. Burası deniz seviyesinden bin 500 ila bin 600 metre yükseklikte. Temmuz ve Ağustos aylarında, çöpleri toplamak için günde beş veya altı kez güvenlik halatlarıyla aşağı kaymam gerekiyor. Burada temizlikçilerin takma adı "Huangshan Dağı Örümcek Adamları"dır" ifadelerini kullandı.

Bir diğer temizlik işçisi ise bu işi yaptığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "20 yıldan fazla bir süredir Huangshan Dağı'nda temizlik işleriyle uğraşıyorum. Dağ benim evim gibi. Huangshan Dağı'nda çevrenin korunmasına katkıda bulunabildiğim için çok gururluyum" dedi.

Manzaralı yerde kayalıklarda çalışan toplam 18 "Örümcek Adam" olduğu söylenirken, çöp toplamanın yanı sıra turistlerin yanlışlıkla uçurumdan düşen cüzdanları, cep telefonlarını ve diğer eşyaları almasına da yardımcı oluyorlar.