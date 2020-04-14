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Çin'in ilk çeyrekte dış ticareti yüzde 6,4 düştü

Çin'in ilk çeyrekte dış ticareti yüzde 6,4 düştü
Çin'in ilk çeyrekte dış ticareti yüzde 6,4 düştü

Korona virüs salgınının etkisiyle Çin’in dış ticareti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.4 düşerek 6.57 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Çin'in ihracatı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.5 daralırken, ithalatı ise yüzde 2.4 arttı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in Mart ayı ihracatı 1.29 trilyon yuan (183 milyar dolar), ithalatı ise 1.16 trilyon yuan olarak kayıtlara geçti.
Çin'de 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla ihracat yüzde 11.4 gerileyerek 3.33 trilyon yuan, ithalat ise yüzde 0.7 daralarak 3.24 trilyon yuan oldu. Gümrük İdaresi Sözcüsü Li Kuiwen, korona virüs salgınının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırdığını, Çin'in dış ticaretinin de büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Veriler, ilk çeyrekte Çin ile ABD arasındaki ticarette yüzde 18.3, Çin ile AB arasındaki ticarette ise yüzde 10.4 düşüş görüldüğünü ortaya koydu.

Çin Ticaret Bakanlığı, yılın ilk iki ayında üretimin büyük ölçüde azaldığı ülkede Mart ayı sonu itibarıyla üretim kapasitesinin yüzde 70'ine yeniden ulaşıldığını bildirmişti.

Cenk Özkömür

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