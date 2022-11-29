Çin'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, geçtiğimiz pazar günü Çin'in Şanghay kentindeki Covid-19 protestolarını takip eden BBC muhabiri Ed Lawrence'ın tutuklanması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"Medya özgürlüğünü korumamız inanılmaz derecede önemli”

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Büyükelçi Zeguang'ın Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde talimat verdiğini ifade ederek, "Medya özgürlüğünü korumamız inanılmaz derecede önemli. Bu, İngiltere'nin inanç sisteminin tam kalbinde yer alan bir şey ve gazetecilerin rahatsız edilmeden ve saldırı korkusu olmadan işlerini yapabilmeleri inanılmaz derecede önemli" dedi.

BBC tarafından geçtiğimiz pazar günü yapılan açıklamada, Lawrence'ın Covid-19 önlemlerine karşı protestoları takip ederken dövüldüğünü, tutuklandığını ve kelepçelendiği belirtildi. Çin, tarafı ise BBC'nin açıklamasını yalanladı.

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