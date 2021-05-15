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Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı

Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı
Çin'in Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Çin devlet medyası, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e Pekin saatiyle 07.18'de başarıyla iniş yaptığını duyurdu. Zhurong keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia'ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya'ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edildi. Zhurong, Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevini yürütecek.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekibin başarısını kutlayarak, "Yeterince cesurdunuz, mükemmelliğin peşindeydiniz ve ülkemizi gezegen keşfinin ileri saflarına taşıdınız" ifadelerini kullandı.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong", Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.

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