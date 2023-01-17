Çin'in nüfusu 1961'den beri ilk kez azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin anakarasının nüfusu 2022 yılında 2021'e göre 850 bin kişi azaldı. Ülkede 2022'de 10.41 milyon kişi hayatını kaybederken, 9.56 milyon bebek dünyaya geldi. Böylece Çin nüfusu, 1950'lerin sonunda dönemin lideri Mao Zedong'un tarımda kolektifleştirme uygulamasının ardından yaşanan kuraklık ve kıtlık sonucu on milyonlarca kişinin ölümünden sonra 1961'den bu yana ilk kez azaldı.

Ülkede 2021'de 7.52 olan doğum oranının 2022'de 6.77'ye düştüğü ifade edildi. Bir önceki yıl 7.18 olan ölüm oranı ise 2022'de 7.37'ye yükselirken, 1976'dan bu yana en yüksek ölüm oranı kayıtlara geçti. Toplam nüfus ise 1 milyar 411 milyon 750 bin olarak açıklandı. 16 ile 59 yaş aralığında olan çalışma çağındaki nüfusun toplam 875.56 milyon, 65 yaş ve üstü nüfusun ise 209.78 milyon olduğu kaydedildi. Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Kang Yi düzenlediği basın toplantısında, Çin'in genel işgücü arzının halen talebi aştığını ve halkın nüfusun azalması konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Çin'deki nüfus krizi

Uzmanlar nüfustaki azalmaya Çin'in 1979 ile 2016 yılları arasında uyguladığı “tek çocuk” politikasının, yüksek yaşam ve eğitim maliyetlerinin, son 3 yılda uygulanan katı “sıfır Covid” politikası gibi uygulamaların yol açtığını belirtiyor. Ailelerin 2016 yılında iki, 2021'de ise 3 çocuk sahibi olmasına izin verilirken, azalan doğum oranının arttırılması için teşvikler, vergi indirimleri ve daha iyi sağlık hizmetleri uygulamaya konsa da doğum oranında düzenli olarak artış kaydedilmedi.

Çin'in uzun süredir sahip olduğu “dünyanın en kalabalık ülkesi” unvanının yakın zamanda Hindistan'a geçmesi bekleniyor. Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 400 milyondan fazla olduğunu ve büyümeye devam ettiği belirtiliyor.

Ülke ekonomisi yıllık bazda yüzde 3 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülke ekonomisi yıllık bazda yüzde 3 büyüdü. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.

2022 yılının son üç ayındaki (Ekim-Kasım-Aralık) büyüme ise yüzde 2.9 olarak kayıtlara geçti. Çin ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 4.8, ikinci çeyreğinde yüzde 0.4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3.9 büyüme kaydetmişti.

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