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Çin'in yerli yolcu uçağı, ilk teslimat için test uçuşunu tamamladı

Çin'in yerli yolcu uçağı, ilk teslimat için test uçuşunu tamamladı
Çin'in yerli yolcu uçağı, ilk teslimat için test uçuşunu tamamladı

Çin'de devlete ait uçak şirketinin geliştirdiği "C919" tipi yolcu uçağı, ilk teslimat öncesi test uçuşunu gerçekleştirdi.

Çin'in yerli yolcu uçağı, ilk teslimat için test uçuşunu tamamladı - Tıkla İzle

Çin'in Airbus ve Boeing firmalarına olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla Şanghay'da kurulmuş devlete ait uçak şirketi Çin Ticari Uçak Kurumu (COMAC), teslim edilecek ilk C919 tipi yolcu uçağının test uçuşunu tamamladığını duyurdu. Çin'in yerli uçağı, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 06.52'de havalandı ve aynı bölgeye saat 09.54'te iniş yaptı. Toplam 3 saat 2 dakika süren uçuş sırasında tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği belirtildi. Geçtiğimiz yılın Mart ayında China Eastern Airlines ve COMAC arasında 5 adet C919 uçağın satışı için anlaşma imzalanmıştı.

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