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Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Çin'in kendi uzay istasyonunda görevli 2 astronot, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi - Tıkla İzle

Çin'in Shenzhou-12 kapsülü ile uzaya gönderdiği 3 astronottan 2'si, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'den çıkarak ilk araç dışı aktivitelerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotlar ilk uzay yürüyüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Astronotlar, görev kapsamında mekanik kolun taşıma performansını test etti ve Tianhe'nin dışındaki panoramik kamerayı yukarı kaldırarak ayarlarını tamamladı.

Çinli astronotlar, ayrıca uzay aracının dışındaki diğer ekipmanları da kurdu. Görevleri sona eren astronotlar, yaklaşık 7 saat sonra Tianhe'ye geri döndü.

Astronotlar, Shenzhou-12 kapsülü ile 3 aylık görev için 17 Haziran'da Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

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