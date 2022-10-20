Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul'da aracından indirilerek başka bir araçla kaçırılan ve bir süre sonra da cesedi bulunan Çinli Lisha Yu cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki

duruşmada 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerin avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, maktulün ailesinin sürekli üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman ise savunmalarında cinayetle ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlarını istedi.

Elif Somuncu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.