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Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul’da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik’te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da aracından indirilerek başka bir araçla kaçırılan ve bir süre sonra da cesedi bulunan Çinli Lisha Yu cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki
duruşmada 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerin avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, maktulün ailesinin sürekli üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman ise savunmalarında cinayetle ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlarını istedi.

Elif Somuncu

 

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