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Çinli OPPO Türkiye'de

Çinli OPPO Türkiye'de
Çinli OPPO Türkiye'de

Çinli akıllı telefon markası OPPO, Türkiye’deki teknolojiseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Teknoloji dünyasının yükselen yıldızlarından OPPO Türkiye'de. 35 ülkede operasyonu bulunan şirket, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak başladığı açıklandı. İstanbul Ataşehir'de OPPO Türkiye ofisini açan marka, fark oluşturan akıllı telefon modelleriyle sektöre yön vermeye hazırlanıyor. 

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou oldu
Akıllı telefon teknolojilerine küresel oyuncularından OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu. Önde gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Weijian Zhou, OPPO'nun Türkiye pazarındaki büyümesine liderlik edecek. 

2004 yılında kurulan Çin merkezli OPPO'nun; tasarım, donanım ve performans açısından üstün özellikler taşıyan akıllı telefon modelleri çok yakında Türkiye'deki teknolojiseverlerin beğenisine sunulacak.

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