Çinli otomobil markası Chery 30 yıl için yeni enerji güç yapısını planlıyor

Türkiye pazarına girmeyi planlayan Çinli otomobil markası Chery, önümüzdeki 30 yıl için yeni enerji güç yapısını planlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, adım adım bir strateji izlenerek elektrik ürünlerinin otomatik gelişimi kademeli olarak gerçekleştirilecek. Marka, yeni enerji araçlarının küresel pazara girmesini sağlamayı planlıyor. Mayıs 2021'de, Chery'nin ‘dünyanın ilk' tam özellikli hibrit yapılandırması DHT üretim hattından çıktı. TIGGO 8 PRO e+ kapsamında kuruldu ve resmi olarak Çin'de tanıtıldı.

Mart 2022'de, bir diğer ulusal düzeyde önemli Ar-Ge projesi olan Chery'nin DHE ‘Özel Hibrit Motor Geliştirme' Projesi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve proje kabulü uzmanları jürisinin değerlendirmesini geçti. Bu hibrit motor projesi, yüksek sıkıştırma oranlı derin miller çevrimi ve yüksek fakir yanmalı motor araştırmalarına odaklanıyor ve Chery'nin toplu üretim motorlarına güçlü teknik destek sağlıyor.

Marka, elektrikli kumanda sistemlerinde bir ECU motor kumanda ünitesi, HCU hibrit kumanda ünitesi ve MCU motor kumanda ünitesi geliştirme imkanı kazandı. Elektrikli araçlar için güç sistemi ana parçaları ve bileşenlerin geliştirilmesinde, Chery, IGBT, SiC IC, MCU, motorlar ve katı hal pillerine kaynak yerleştirdi.