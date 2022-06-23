Çinli şirket yeni scooter'ını piyasaya sürdü

Kısa mesafeli ulaşım ve hizmet robotiği alanlarında önde gelen küresel bir işletme olan Segway-Ninebot, yeni ürününü Türkiye pazarında değerlendiriyor. Segway-Ninebot Orta Doğu Bölge Başkanı Frank Zhang yaptığı açıklamada "Segway-Ninebot, insanların hayatlarını iyileştiren ve daha sürdürülebilir topluluklar oluşturmaya yardımcı olan yenilikçi ulaşım çözümleri sunmaya kendini adamıştır. Ürünlerimizin, Türkiye'nin dünya lideri akıllı şehre sahip olma çabalarına katkıda bulunacağından eminiz. Türkiye, Segway için en önemli pazarlarından biri ve yeni ürün serimizi burada piyasaya sürdüğümüz için çok heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.

Yeni F serisi kullanıcıları, saatte 25 km kadar maksimum hızla sürüp yüzde 20'ye kadar eğimleri tırmanabiliyor. F Serisi ayrıca delinme riskini düşürürken sorunsuz ve rahat bir sürüş sağlayan dayanıklı şasiye ve 10 inç havalı lastiklere sahip.