Çinli Xpeng, Tesla'ya rakip olabilir

Çin'de Guangzhou merkezli otomotiv şirketi Xpeng, araçların şehir içinde yarı otomatik şekilde kullanılmasına imkan tanıyan City Navigation Guided Pilot (City NPG) adlı bir yazılım geliştirdi. Xpeng şirketinden geçen hafta yapılan açıklamada, City NGP yazılımının Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde test edilmeye başlandığı belirtildi. Xpeng'in P5 adlı Sedan modelinde test edilen sistemde direksiyonda bir sürücü olması gerekiyor.

Şehir içi trafiği için özel olarak geliştirilen City NGP, araçların takip mesafesini koruma, şerit değiştirme, sollama, park halindeki araç ve nesneleri geçme ve güzergah boyunca uygun sürati koruma gibi sürüşün tüm aşamalarını gerçekleştirebiliyor.

Cenk Özkömür

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.