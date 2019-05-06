İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çinliler fındığı sevdi

Çinliler fındığı sevdi
Çinliler fındığı sevdi

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, birkaç yıl öncesine kadar sadece 200 ton fındık ihraç edilen Çin’e ihracat miktarının her geçen gün arttığını söyledi.

1 Eylül'de başlayan 2018-2019 ihraç sezonunun geride kalan bölümünde 210 bin ton iç fındık ihracatı yapıldığını, karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığını açıklayan Sevinç, “210 bin ton ihracatın 160 bin tonu en önemli pazarımız konumunda bulunan AB ülkelerine gerçekleştirildi” dedi.

Edip Sevinç, Çin, ABD, Japonya ve Hindistan'a dikkat çekici bir ihracat artışı olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu dönemde Çin'e 5 bin 600, ABD'ne 5 bin 700, Japonya'ya 875 ve Hindistan'a da 395 ton iç fındık ihraç ettik. Özellikle tanıtım faaliyetlerine başlanılmadan önce 200 ton civarında ihracatımızın bulunduğu Çin'e yönelik fındık ihracatı önemli bir ivme kazandı ve ihracat artışı istikrarlı bir hale geldi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdi. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde sezon sonunda bu ülkeye yapacağımız ihracatın 8 bin ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece mutluyuz. Zaman sonuç almanın çok kolay olmadığı bu pazarda, yaptığımız sabırlı ve istikrarlı çalışmalarla bizi haklı çıkardı.”  

Metin Akyürek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.