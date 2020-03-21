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Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor

Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor
Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor

Korona virüsü salgınıyla gündeme gelen Çin Halk Cumhuriyeti, ülkelere sermaye yatırımlarıyla beraber emek göçü de veriyor.

Çin'den dünyaya yayılan korona salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Bu ülkeye Çin'den yoğun emek göçü var. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün geçen yılki verilerine göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'ye emek göçü veren ilk 10 ülke arasında. Türkiye'de devletin çalışma izniyle ikamet eden yabancıların ilk 3 sırasında Suriye, Gürcistan ve Türkmenistan uyruklular var. Suriye'den 8 bin 400, Gürcistan'dan 6 bin 129 ve Türkmenistan'dan 5 bin 829 kişi Türkiye'nin kayıtlı yabancı emek gücünde yer alıyor. Yabancı emek gücünde ilk 10'un diğer sıralarını İran, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti oluşturuyor. Geçen yılki rakamlara göre Türkiye'de 2 bin 263 Çinli istihdam ediliyor. Çinliler, yabancı istihdamında ilk 10 arasında yer alıyor. 2019 yılına ait verilere göre Türkiye'de tam ikamet izni, kısa dönem ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve aile ikamet iznine tâbi yabancı uyruklu yoğunluğunda ise Çin Halk Cumhuriyeti ilk 10 ülke arasında yok.

Süleyman Aydın
 

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