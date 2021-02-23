Cinnet getirdi, eşi ve çocuklarını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Köşk köyünde Ş.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirip önce eşi ve 3 çocuğunu ardından kendisini bıçakla yaraladı.

Evden gelen sesleri duyan komşularının 112'yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenan Çakır

