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Cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını katletti

Cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını katletti
Cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını katletti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren baba, yanında bulundurduğu tabanca ile eşini, kızını ve oğlunu vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan baba Yunus polis timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokak'ta bulunan apartman dairesinin 2'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden ötürü aile içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Adem Öztürk(54) yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Nefik Öztürk(50), ve çocukları Selahattin(32) ile Seher Öztürk'e(26) ateş ederek evden uzaklaştı. Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve 2 çocuğun kafasından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Adem Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.


İfadesi kan dondurdu
Ailesini katleden ve bir taksi durağında değnekçilik yapan baba Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde yaya olarak cinayette kullandığı silah ile yakalandı. Öztürk, verdiği ifadede, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk tarafından darp edildiğini ve bunun için oğlunu öldürdüğünü söyledi. Diğer aile bireylerini neden öldürdüğü sorulan katil baba, eşi ve kızını da oğlunun yanında oldukları için öldürdüğünü belirtti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil baba ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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