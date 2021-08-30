Cinnet getiren kadın kocasını öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç