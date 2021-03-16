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Cinnet getiren şahıs önce karısını, ardından kendini öldürdü

Cinnet getiren şahıs önce karısını, ardından kendini öldürdü
Cinnet getiren şahıs önce karısını, ardından kendini öldürdü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde cinnet getiren koca, bıçaklayarak eşini öldürdükten sonra canına kıydı.

Cinnet getiren şahıs önce karısını, ardından kendini öldürdü - Tıkla İzle

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı çarşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Aygün (49) sabah saatlerinde eşi Mediha Aygün ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda mutfaktan aldığı bıçak ile önce karısını öldürdü ardından da kendi canına kıydı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocukları bulunan Aygün ailesinin 3 ay önce Karadeniz Ereğli'den Akçakoca ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Tuncay Türkgülü
 

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