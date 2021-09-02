Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş'ın (36), geçtiğimiz Salı günü kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) dere yatağına götürerek silahla öldürmüştü. Göktaş,dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







