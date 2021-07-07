Cinnet getirerek kızını ve iki torununu öldüren kadının durumu ağır

Olay, Mamak'taki Şehit Hanifi Mutlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A. ile kızı M.A. (23) arasında ailevi meseleden dolayı kavga çıktı.

Sinirlerine hakim olamayarak cinnet getiren Ö.A., kızı M.A.'yı ve torunları M.A. (1) ile Ö.İ.A.'yı evde bulunan tabancayla vurarak öldürdü. Sonrasında kendi canına da kıymak isteyen anneanne, aynı silahla kendini de vurdu. Ağır yaralanan Ö.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.A. ile iki çocuğunun cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Çevre sakinlerinden Ali Osman Akdoğan, "Annesi kızıyla beraber burada tartışıyorlar. Annesi önce 23 yaşındaki kızını vuruyor. Sonra geliyor bir ve iki yaşındaki kızının çocuklarını vuruyor. Silah ruhsatsızmış. Ölenler yabancı değildi tanıdıklarımızdı. Daha önce böyle kavgaları olduğunu hiç duymadım" şeklinde konuştu.



Ali Nargüner - Cem Geçim

