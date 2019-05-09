İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinnet getirip, ailesini vuran zanlı tutuklandı

Cinnet getirip, ailesini vuran zanlı tutuklandı
Cinnet getirip, ailesini vuran zanlı tutuklandı

Bingöl’de dün cinnet getirip eşini ve oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan eski banka küme evlerinin bulunduğu bölgede yer alan tek katlı müstakil evde meydana gelmişti. 31 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer Dinler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirip, eşi Songül (25), çocukları Efekan (9), Muhammed Yusuf (7) ve Fatih'i (2) vurmuş, olayda eşi ve Efekan hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Yusuf ve Fatih kardeşler ise, önce Bingöl'e sonra da Elazığ'a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Olayda sonra teslim olan Zanlı Dinler ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Muhammet Ali Çiftçi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.