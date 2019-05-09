Cinnet getirip, ailesini vuran zanlı tutuklandı

Olay, Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan eski banka küme evlerinin bulunduğu bölgede yer alan tek katlı müstakil evde meydana gelmişti. 31 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer Dinler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirip, eşi Songül (25), çocukları Efekan (9), Muhammed Yusuf (7) ve Fatih'i (2) vurmuş, olayda eşi ve Efekan hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Yusuf ve Fatih kardeşler ise, önce Bingöl'e sonra da Elazığ'a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Olayda sonra teslim olan Zanlı Dinler ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet Ali Çiftçi