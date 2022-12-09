Cins köpek hırsızları polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Siteler Mahallesi 177 Sokak'taki evinin önünden kahverengi renkli 50 bin lira değerindeki Kangal cinsi köpeğinin çalındığını fark eden Mehmet Geniş durumu polis ekiplerine bildirdi. Aynı gece aynı sokakta Ergün Bağlı'nın da 70 bin lira değerindeki Alabay cinsi köpeğinin çalındığını beyan etmesi üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hayvan hırsızlığı konuları ile ilgili olarak yapılan saha ve kamera araştırmasında, köpekleri çalan şahısları tespit eden polis ekipleri hem çalınan köpekleri hem de çaldığı iddia edilen şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis köpekleri bir işletmenin demir merdivenlerine bağlı halde buldu. Köpek sahiplerini bulunduğu adrese çağırarak çalınan köpekler olduğunu tespit eden polisler, şüpheli S.Y. ve C.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan köpekler sahiplerine teslim edildi.

Güldemet Kızıl

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