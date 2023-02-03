İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cipin arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi yaptılar

Cipin arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi yaptılar
Cipin arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi yaptılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir off-road kulübü ekibi, cipin arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi yaptı.

Cipin arkasına bağladıkları kızakla kayak keyfi yaptılar - Tıkla İzle

Niksar Çamiçi Yaylası'nda Off-Road Kulübü ekibi, cipleri ile karda adrenalin dolu anlar yaşadı. Trafiğe kapalı alanda karlı yollarda araçlarının performansını test eden ekip, kayak yapmayı da ihmal etmedi. Kulüp üyelerinden bazıları, cipin arkasına bağladıkları kızağa binerek kaydı. Cipin çektiği kızakla kayak yapan kulüp üyelerinin o anları kameralara yansıdı.

Nurhan İçmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.