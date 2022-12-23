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Cipin çarptığı Tofaş otomobil ortadan 2'ye ayrıldı

Cipin çarptığı Tofaş otomobil ortadan 2'ye ayrıldı
Cipin çarptığı Tofaş otomobil ortadan 2'ye ayrıldı

Eskişehir’de cip ile çarpışması sonucu ortadan 2’ye ayrılan Tofaş marka aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent C. idaresindeki 06 JOB 67 plakalı cip, dönüş yapmak isteyen İbrahim D. idaresindeki 03 ADR 520 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Orta kısmından aldığı darbe sonucu 2'ye bölünen Tofaş marka otomobil, parçalar halinde yola savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü İbrahim D., şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ali Furkan Çetiner

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