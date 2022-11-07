Cips paketinde uyuşturucu gizlemişler

Elazığ il Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan takip ve çalışmalarda M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek Elazığ-Diyarbakır karayolunda durdurulup arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda şüphelilerin çantalarında cips paketleri içerisinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi.
Erkan Bay
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