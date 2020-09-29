Cips poşetinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar

Narkotik şube ekipleri, Bursa'da uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Teknik takip sonucu Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu hafif ticari aracı takibe başladı.

Bursa girişinde durdurulup emniyetin otoparkına çekilen araçta bulunan Y.O., S.E., A.K.S., ve H.E isimli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramada cips poşetinin içine gizlenmiş satışa hazır 1 kilogram 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili araç içinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gökay Başdan

