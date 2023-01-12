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Çırak olarak başladı şimdi 150 kişiye istihdam sağlıyor

Çırak olarak başladı şimdi 150 kişiye istihdam sağlıyor
Çırak olarak başladı şimdi 150 kişiye istihdam sağlıyor

Adana’da 27 yıl önce akrabasının iş yerinde çırak olarak kebapçılığa başlayan Cihangir Korkmaz, şimdi işlettiği üç iş yerinde 150 kişiye istihdam sağlayarak hem kazanıyor, hem de kazandırıyor hem de ülke ekonomisine destek oluyor. Başarısını anlatan Kebapçı Korkmaz, “Hep hayal ederim ve gerçekleştirmek içinde tüm çabamla çalışırım. Hayallerim, hedeflerim hala var. Bu işin temeli çok çalışmak ve dürüst çalışmak” dedi.

Çırak olarak başladı şimdi 150 kişiye istihdam sağlıyor - Tıkla İzle

Adana'da kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, 27 yıl önce çocuk yaşta eniştesinin kebapçı dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Korkmaz, çıraklık ile başladığı kebapçılık sektörüne girerek hayali olan kebapçı dükkanlarını açtı. Adana'da şu an 3 restoran işleten, farklı illere franchising vererek büyüyen Korkmaz, 150 kişiye de istihdam sağladı.

“Büyümeyi hedefliyoruz”

1995 yılında eniştesinin yanında kebapçılık sektörüne girerek mesleğe başladığını belirten Cihangir Korkmaz, “Öncelikle hafta sonları sonrasında 15 tatillerde ve yaz aylarında kebapçıda çalışmaya başladım. Zaman geçtikçe iş potansiyeli artınca hafta içi ve özel günlerde de çalışmaya devam ettim. Şuan aynı zamanda üniversite okuyorum. 27 senedir çıraklık, kalfalık, şeflik, müdürlük derken son 10 yıldır da kendi işletmemi çalıştırıyorum. Şuan Adana'da 3 restoranım var. Bununla beraber büyümeye karar verdik. Bayilik sistemi olarak ilk adımımızı Ordu'da attık. Akabinde İskenderun'la devam ettik. Bununla birlikte diğer şehirlerde sırada gelecek. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 10 tane franchising vererek ondan sonraki süreçte de büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya

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