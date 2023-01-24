Cirit maçında atlar peş peşe kayarak düştü ciritçiler zor anlar yaşadı

21 Şubat Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü aralarında dostluk maçı oynamak üzere bir araya geldiler. Bir diğer kulüp olan İpekyolu Atlı Spor Kulübü de iki takıma destek vermek amacıyla sahada yerini aldı. Soğuk havada cirit oynamaya başlayan oyuncular maça çok hızlı başladılar. Maç başladıktan kısa bir sonra Mehmet Ertaç isimli ciritçi attan düşerek dizini sakatladı. Maça kaldığı yerden devam eden Ertaç'ın arkasından Erkan Narmanlı atını kontrol edemeyerek yere düştü. İlk devrenin bitimine az bir süre kala ikinci kez Erkan Narmanlı'nın atı kaydı, Narmanlı kendini yerde buldu. Devre arasının ardından maç kaldığı yerden devam ederken bu kez de Mustafa Saka isimli bir diğer ciritçi atın kontrolünü sağlayamayarak atın üstünden düştü. Soğuk havaya aldırış etmeden maçı izlemeye gelen Bayburtlular ise izledikleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Maçın ortalarına doğru ise takıma destek veren kulüp oyuncularından Gökhan Çalışkan, cirit değneği fırlattığı esnada atı ters hareket yapınca yere düşen dördüncü isim oldu. Düştüğü yerden kalkan Çalışkan, maça devam etti. Maçın bitimine 5 dakika kala ise yürekleri ağza getiren son kaza yaşandı. Ergin Narmanlı isimli ciritçi atı Şahinbey ile koşu halindeyken yüz üstü düştü ve sürüklendi. Kameraya yansıyan o anlarda seyirciler ciritçiye bir şey oldu kokusuyla panik yaşadılar. Düştüğü yerden kalkan Narmanlı hemen atının ayaklarına baktı, atının ayağında sorun olmaması için saha kenarında yürütmeye başladı. Kazaların üst üste yaşandığı maçta seyirciler maçın bitmesinin istediler, bol kazalı müsabakanın 5 dakikası oynanmadan bitirildi.

Üzeri çamur olan ve elleri kanayan ciritçi Ergin Narmanlı, "At kazası yaptık, atımız kaydı, düştük. Sahanın altı buzmuş, farkına varmadık biz de atı fazla sürdük. Hayvanın ayakları kaydığı gibi düştük, durum bu. Ellerimiz de düşünce kanadı, atımızda da küçük bir yaralanma var" dedi. Bir diğer kaza yaşayan Mehmet Ertaç ise saha zemininin buzlu olduğunu bu nedenle kaza yaşadığını söyleyerek, "Sahanın azizliğine uğradık. Biraz buz vardı, atı da kontrol edemedik yanımızın üzerine düştük. Ayağımızda hafif bir ağrı var ama geçici bir şey, şükürler olsun. Ciride devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, müsabakayı izlemeye gelen seyircilerden Hacı Bayram Yılmaz kar, kış, soğuk, yağmur, çamur demeden cirit müsabakasını izlemeye geldiğini vurgulayarak, "2023'ün ilk cirit maçındayız. Aşkla izleyeceğiz. Atları seviyoruz, soğuğu da seviyoruz. Hava soğuk, sıcak demeden cirit izleyeceğiz. Küfür yok, saygısızlık yok her şey dostluk ve sevgi içerisinde. At üzerinde birbirimizi dövüyoruz, inip aşağıda da muhabbetini ediyoruz. Cirit böyle güzel bir spor" diyerek konuştu.

Öznur Demir

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