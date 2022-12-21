Cirosuyla fabrikaları geçen okul

Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde okullardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi yapıyor. Okulda aldıkları teorik eğitimi mobilya atölyesinde beceriye dönüştüren 60 öğrenci; masa, sandalye, dolap, vestiyer, ayakkabılık ve kitaplık üretimi yapıyor. Döner sermaye çerçevesinde öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan gençler, yürüttükleri çalışmalarla hem mesleki tecrübe ediniyor hem de gelir elde ediyor. Adeta fabrikayı andıran okulda 2022 yılı içerisinde üretilen mobilyalar ile yaklaşık 1 milyon 800 bin TL ciro elde edildi.

“Öğrencilerimiz maddi anlamda hem ailelerine destek oluyor hem de kendileri için bir mesleki alan oluşturuyor”

Atölyede yıl içerisinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Okul Müdürü Saim Özçınar, “Şu anda çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Çalışmalarımız ilk olarak ‘10 Bin Okul' projesi çerçevesinde başladı. Daha sonra ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile devam etti. Bu projelerimizdeki çalışmalarımız sadece Tatvan'da değil Bitlis'in diğer ilçeleri olan Adilcevaz'dan başlayıp Mutki'ye kadar devam etti.

Tatvan Anadolu Lisesine ait pansiyon çalışmaları var. Öğrencilerimiz şu an onun çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliği ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde metal teknoloji bölümünde yaklaşık 87 masa tenisi üretimi yapıldı. Bunun yanında Ahlat'ta öğretmenevi ve Meslek Lisesi Uygulama Otelinin mobilya çalışmaları vardı. Bunda da yoğun olarak öğrencilerimiz çalışarak faydalandı. Öğrencilerimiz maddi anlamda hem ailelerine destek oluyor hem de kendileri için bir mesleki alan oluşturuyor. Son dönemlerde özellikle döner sermayenin çalışması ile birlikte öğrencilerimizde bir artış görülmeye başladı. Mobilya bölümünde yaklaşık 60 öğrencimiz çalışma sürdürüyor. Bunun yanında öğretmenlerimize de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç



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