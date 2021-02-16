Cizre TSO Başkanı Sevinç, Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar ile görüştü

Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberinde Şırnak Mali Müşavirler Odası temsilcisi Senar Başak ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'la görüştü. Başkan Sevinç, ziyarette hurda yasası, matrah artırımı, Cizre ve Silopi vergi dairelerindeki personel eksikliğinin giderilmesi ve yurt dışından döviz getiren firmaları karşılaştıkları sorunları Başkan Bayraktar'a aktararak sorunların çözümü için destek talebinde bulundu.

Başkan Sevinç ayrıca Cizre ve Silopi vergi dairelerindeki personel eksikliği nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunları ve sorunların çözümü için ilgili vergi dairelerindeki personel eksikliğinin giderilmesi hususunu ve Türkiye-Irak arasında döviz taşımacılığı yapan firmaların şahsi hesaplarına yapılan incelemelerin esnetilmesini talep etti.Bayrakdar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sevinç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Abidin Yel

