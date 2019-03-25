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Cizre'de araç sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Cizre'de araç sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Cizre'de araç sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan otomobildeki gelin ve kaynana hayatını kaybetti.

Cizre'de araç sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta imam olan Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde bulunan Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sele kapıldı. Sürücü Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz aracın içinde sürüklendi. Emine ve Gül Nazik Yavuz'un cansız bedenleri, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 600 metre uzakta bulundu. Cenazeler Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.  

Melih Yiğit
 

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