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Cizre'de park halindeki araç yandı

Cizre'de park halindeki araç yandı
Cizre'de park halindeki araç yandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alev topuna dönen araç, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Konak Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde park halindeki 34 FA 3694 plakalı hafif ticari araçta gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen yangında araç alev topuna döndü. Araçtan yükselen alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını diğer araç ve evlere sıçramadan söndürdü. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

Abidin Yel
 

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