İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Cizre'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Cizre'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında dün gece saat 21.27 sıralarında Cizre ilçesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik yapılan el yapımı patlayıcılı saldırı ile ilgili irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 9 kişi, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.  

Melih Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.