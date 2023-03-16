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Cizre'de tanker köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Cizre'de tanker köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Cizre'de tanker köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nusaybin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Cizre-Nusaybin Karayolunun 15'inci kilometresi Çavuş köyü mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 R 3368 plakalı tanker, Saklan Köprüsü mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü. Vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içinde bulunan F.Ö. ölü bulunurken, aynı araç içinde bulunan başka bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kişi hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cüneyt Özkaya

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