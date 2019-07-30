Cizre'de tır devrildi: 2 yaralı

Kaza Cizre-Nusaybin karayolunun 30. kilometresinde bulunan Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesi istikametinden Habur Sınır Kapısına doğru yola çıkan Fevzi Alagöz'ün kullandığı 27 ACN 435 plakalı tır, Ortaköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrilerek yan yattı. Devrilen araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanarak araçta sıkışan sürücü Fevzi Alagöz ve ismi öğrenilemeyen oğlu itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir müddet ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılması ile birlikte tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abidin Yel