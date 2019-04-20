CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

Her yıl 22 Nisan'da çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Günü'nde, CK Enerji Boğaziçi Elektrik de plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu kapsamda Müşteri Hizmet Merkezleri'nde (MÜHİM) 22-29 Nisan tarihleri arasında yeni abonelik yapan herkese geri dönüşümlü bez çanta hediye ediyor.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla doğaya zarar veren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale gelmesiyle tüketiciler çok kullanımlı bez poşetlere yönelirken CK Enerji Boğaziçi Elektrik de müşterilerine bu konuda destek olmak üzere bir kampanyaya imza attı. Kampanya tarihi olarak ise ‘Dünya' için önemli bir gün olan 22 Nisan tarihi tercih edildi. İlk olarak 1969 yılında San Franciso'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda, ‘dünyanın yaşam ve güzelliğini koruyarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir gün düzenlenmesi' fikrinin ortaya atılması ile 1970 yılından bu yana her yıl 22 Nisan'da Dünya Günü kutlanıyor.

1 haftada 25 bin bez çanta dağıtılacak



CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 22 Nisan Dünya Günü ve takip eden bir hafta boyunca müşterilerine geri dönüşümlü bez çanta hediye edeceklerini belirterek “Müşteri Hizmet Merkezleri'mize (MÜHİM) gelerek yeni abonelik başlatan müşterilerimize çok kullanımlı bu çantalardan vereceğiz. Yaklaşık 25 bine yakın bez çantayı müşterilerimize hediye etmek üzere MÜHİM'lerimize gönderdik. Elektrik perakende sektörünün lider şirketi olarak kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Enerji Okuryazarlığı projemiz ile bir yandan enerji tasarrufunu desteklerken diğer yandan çevre konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kolay yöntemlerle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek çevreyi korurken diğer yandan dışa bağımlılığı azaltarak ekonomimize destek olabiliriz. Daha temiz bir çevre ve daha güçlü bir ekonomi için Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının azaltılmasına biz de destek vermek istedik” diye konuştu.