Clinton N'Jie gol sayısını 2 yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşılaşan Sivasspor'da başarılı futbolcu Clinton N'Jie rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 59. dakikasında sahneye çıkan N'Jie meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kamerunlu oyuncu böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan N'Jie, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.

Oğuzhan Sarzep

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