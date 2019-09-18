Club Brugge Galatasaray Maç Anlatımı

CLUB BRUGGE:0 GALATASARAY:0
CANLI ANLATIM
62' Feghouli'nin ceza alanı dışından sol ayağıyla şutunda top az farkla auta gitti.
61' Galatasaray'da Lemina'nın yerine Emre Mor oyundaMario Lemina - Emre Mor
60' Brugge'da Okereke kenara geldi, Openda oyundaDavid Okereke - Loïs Openda
56' Rakibine sert faul yapan Lemina sarı kart gördüSarı Kart - Mario Lemina
54' Brugge yine gole yaklaştı! Vormer'in sağdan ortasında Okereke'nin kafa vuruşunu Muslera müthiş çıkardı. Devamında Mariano topu uzaklaştırdı.
52' Brugge gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Dennis sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurdu, Muslera gole izin vermedi.
51' Rits'in ceza alanı dışından şutunda top üstten dışarı gitti.
50' Feghouli'nin sağdan ortasında Babel ceza yayı üzerinde topla buluşacakken kontrolü kötü yapınca topu kaybetti.
46' İkinci yarı başladı
45' İlk yarı sona erdi
45' Vormer soldan köşe vuruşu kullandı. Lemina kafayla karşıladı topu
43' Savunma arkasına sarkan Dennis'in sağ çaprazdan vuruşu etkisiz. Top auta gitti.
40' İlk yarıda son 5 dakikaya girildi. Maç bu bölümde orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor
40' İlk yarıda son 5 dakikaya girildi. Maç bu bölümde orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor
34' Şans anı! Hızlı gelişen Brugge atağında Ricca'nın sol çaprazdan vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
31' Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunma hatasında topu kazanan Hollandalı, boş durumda karşı karşıya pozisyonda vurdu, top kaleciden döndü
28' Vormer'in sağdan ortasında Muslera çıktı ve aldı topu.
25' Mariano'nun sağdan ortasında Lemina yükseldi, rakibe çarpan top dışarı gitti.
21' Soldan içeri doğru sokulan Babel'in şutunda top dışarı gitti.
19' Vormer sağdan serbest vuruşu kullandı, Mitrovic yükseldi ve kafayı vurdu. Top üstten dışarı gitti.
17' Seri'nin ara pasında Falcao ceza alanına hareketlendi ancak top hızlı. Mignolet çıktı ve aldı.
15' Ceza alanına topla sokulan Lemina'nın yerden şutunda savunmadan seken top Mignolet'de kaldı.
14' Seri'nin pasında ceza alanı sol köşesinde topla buluşan Falcao sağ ayağıyla plase vuruş denedi. Top auta gitti.
9' Club Brugge gole yaklaştı! Vormer'in sağdan ortasında Dennis kale sahası sol köşesinde boş durumda kafayı vurdu, top dışarı gitti.
8' Brugge önde baskılı başladı. Galatasaray topla çıkmakta zorlanıyor ilk bölümde
7' Mariano'nun sağdan ortasında Falcao'ya gelen topu Mitrovic kesti.
4' Vormer sağdan köşe vuruşu kullandı. Babel ön direkte topu uzaklaştırdı.
3' Vormer'in soldan ortasında Luyindama'ya çarpan top ters kanattan dışarı çıktı. Korner
1'Maç başladı