Club Brugge GS Canlı İzle Bein Sports| Brugge Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Club Brugge Galatasaray canlı izle... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugünoynayacağı Club Brugge ile 3. kez karşılaşacak. 2002 yılındaki maçlarda o dönemde sarı-kırmızılıların başında Teknik Direktör Fatih Terim bulunurken, Belçika ekibinin şu anki teknik direktörü Philippe Clement ise sahada futbolcu olarak yer almıştı.Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz bu maçtan galibiyet ile ayrılarak gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İşte bu zorlu müsabakaya dair tüm bilgiler...

2002'den sonra ilk kez

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda aynı grupta yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002'de İstanbul'dan oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002'de Belçika'da birbirlerine rakip oldu ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu.

2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

Belçika takımlarına karşı galibiyeti yok

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 gole de engel olamadı.Öte yandan Club Brugge'un kadrosunda geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne de yer alıyor. Diagne, yaz transfer döneminde kiralık olarak Belçika takımına gitmişti.

Club Brugge-Galatasaray müsabakasını Slovenya Futbol Federasyonu'nundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Fatih Terim'in Avrupa karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslan, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın akşam deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele edecek. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 48. maç

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye'nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid'e elendi.

Club Brugge Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Club Brugge Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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