CO-OP eğitim modelinden gururlandıran başarı

Türkiye'de ilk kez bugünle geleceğin, hayatla okulun, üniversiteyle iş dünyasının buluştuğu, 21. yüzyılın eğitim modeli CO-OP'u uygulayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), QS Reimagine Education ödüllerinde, 1500'den fazla başvuru arasından “Best-University-Employer Partnership” kategorisinde finale kalarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Fİnalistler 38 ülkeden 72 farklı üniversitenin akademisyenleri ve iş insanlarının oluşturduğu 160'dan fazla jüri üyesinin değerlendirmesiyle belirlendi. Finale kalan projeler 9 Aralık'ta Londra-İngiltere'de Queen Elizabeth II Conference Center'da tüm dünyadan eğitimciler ve iş insanlarının katıldığı konferansta sunuldu. Projenin sunumunu yapan CO-OP Direktörü Bahri Toper Proje yılı içerisinde Markalı Ders, Tersine Mentorluk ve Business Point gibi inovatif uygulamalarla üniversite iş dünyası birliğinde ilham verici bir model yürüttüklerini, bu özgün modelle de öğrencileri iş hayatına hazırladıklarını vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye'den finale kalan ve konferansta ülkemizi temsil eden tek üniversite.

Reimagine Education Program Yöneticisi Jack Moran, Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP programına ilişkin görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Reimagine Education'ın kuruluş misyonlarından biri, öğrencileri değişen, belirsiz iş dünyasına başarıyla hazırlayan pedagoji ve ortaklıklara ilham vermek, onları yönlendirmek ve platform oluşturmaktır. Yükseköğretim kurumları misyonlarının istihdam edilebilirlik bileşeninde başarılı olmak istiyorsa, endüstri/iş dünyası ile yenilikçi işbirliği şarttır. Bahçeşehir Üniversitesi'nin CO-OP Programı, üniversitelerin ve endüstrinin öğrencilerin iş bulma sonuçlarını geliştirmek için nasıl bir araya gelebileceğinin mükemmel bir örneğidir. Özellikle Yönetim Komitemiz, öğrencileri “Fintech” ve “Automotive 4.0” gibi dünyamızı şekillendiren endüstriler ve sektörler hakkında bilgiyle donatan, kredili Markalı Dersler oluşturmuş oldukları için hayranlıklarını sunmakta. Ayrıca, bu ortaklıklarla öğrencilerini mezuniyet sonrası işe yerleştirmede kazandıkları somut başarı için de övgüde bulunuyoruz. Finale kalmış olmalarından ve böyle bir kanıta dayalı, son teknoloji ortaklığı desteklemekten gurur duyuyoruz”.

“Eğitimin Oscar'ında finale kaldık”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada finale kalmaktan ve Türkiye'yi temsil eden tek üniversite olmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “QS, dünyada üniversite sıralamaları yapan Londra merkezli saygın bir kuruluş olup her yıl verilen Reimagine Education ödülleri eğitimin Oscar'ı olarak kabul edilmektedir. Eğitimin Oscar'ında geliştirdiğimiz eğitim modeliyle finale kalmaktan dolayı çok gururluyuz. Bu eğitim modelimiz, dünyada kullanılan ama bizim Markalı Dersler ve Tersine Mentorlük gibi yeni uygulamalarla geliştirdiğimiz farklı bir model haline geldi. Modelimizdeki yenilikçi uygulamalarımızla finale kalmak bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki hedefimiz; başarısı uluslararası alanda tescillenen CO-OP eğitim modelimizin BAU Global çatısı altında tüm dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak olacaktır” dedi.

“Eğitim modelimiz dünya üniversitelerinden yoğun ilgi gördü”

Duygularını paylaşan CO-OP Direktörü M. Bahri Toper ise “CO-OP eğitim modelimizle başvurduğumuz, yarışmada finale kalmaktan dolayı hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına çok mutlu olduk. Burada CO-OP eğitim modelimizi yaptığımız sunumlarla dünya üniversitelerine anlattık. Modelimiz; yenilikçi yaklaşımlarımız ve uygulamalarımızla uluslararası birçok üniversitenin ve iş dünyasının yoğun ilgisini gördü” ifadelerinde bulundu.