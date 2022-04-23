Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Bakrpınar Mahallesi Üçgöller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 37 yaşındaki Adil Selçuk, ahırın yan tarafında kaldığı tek katlı binada tabancayla başından vurulmuş vaziyette, ahıra gelen bir yakını tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri gerekli incelemeyi yaparak delilleri topladı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası çobanın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Adil Selçuk'un yaklaşık 1 buçuk yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

