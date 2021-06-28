Çoban değil, Birleşmiş Milletler gibi aile

Denizlili Hamza Toktaş, 16 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra kesin dönüş yaptı. Dört yıldan bu yana Gökpınar Baraj Gölü çevresinde dede mesleği çobanlık yapmaya başlayan Toktaş'a, kızları İlayda ve Dalya'da yardım ediyor. Çobanlık yapan gurbetçi ailede baba Hazma Toktaş Türkçe, Almanca iki dil, kızları İlayda ve Dalya ise Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dil biliyor. Baraj gölü çevresindeki otluk alanlarda koyunlarını doğal besleyen çoban baba ve kızları bildikleri dilleri unutmamak için kendi aralarında İngilizce ve Almanca konuşuyor. Sürülerindeki koyun ve keçileri kurban bayramı için hazırlayan baba ve kızları, sürüyü güderken şarkı söylemeyi de ihmal etmiyor.

Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapıp ata mesleğine sahip çıktığını belirten çoban Hamza Toktaş, “2016 yılında yurtdışından ülkemize geldim. 2017 yılında dede mesleği olan hayvancılığa başladım. Recep Yazıcıoğlu Gölet'i etrafında hayvanlarımı organik besliyorum. Kızlarım İlayda ve Dalya bana yardım ediyor. Hayvanları otlatırken kendi aramızda Almanca konuşuyoruz. Kızlarım üç dil biliyor. Ben ise iki dil biliyorum. Şu anda kurbana hazırlanıyoruz” dedi.

Sürüyü üç dille güdüyorlar

Yurt dışında yaşarken öğrendikleri dilleri unutmamak için koyun sürüsünü güderken sürekli Almanca ve İngilizce konuştuklarını hatırlatan Toktaş'ın küçük büyük İlayda Toktaş da, “Yedi yıl önce Almanya'dan geldik. Babam çobanlık mesleğini sevdiği için bu mesleği yapmaya başladık. Babama destek olmak için hep birlikte hayvanlarımıza bakıyoruz. Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dil biliyoruz. Hayvanları güderken bildiğimiz dilleri unutmamak için Almanca ve İngilizce konuşuyoruz” dedi.

Babası ve ablasıyla gölün çevresinde sürüyü güden Dalya Toktaş ise, şöyle konuştu: “Uzun yıllar Almanya'da yaşadık. Babam ve ablam Türkiye'ye dönmek istediği için Türkiye'ye geldik. Babam çobanlık mesleğini uzun yıllardır yapmak istiyordu. Türkiye'ye gelince bu mesleğe başladı. Bildiğimiz dilleri unutmamak için Almanca ve İngilizce konuşuyoruz. Şimdi de hayvanlarımızı kurbanlık için hazırlıyoruz” dedi.

Hasan Durna - Fadıl Pişkin