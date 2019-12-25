Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde patronuyla tartışan çoban, silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen çoban diğer çobanın olay yerine gelmesiyle maktulün aracını alarak olay yerinden kaçtı. Çobanın haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Fatih Kürşad Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan çobanı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Fatih Kürşad Yağcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bülent Çakır