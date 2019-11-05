Çoban uyudu, kayıp olan koyun sürüsünü jandarma buldu

Olay, gece 02.00 sıralarında Boğazlıyan ilçesi Ovakent kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, kırsalda 600 koyunun bulunduğu sürüyü otlatan çoban M.K. uykuya daldı. Uyandığında koyun sürüsünü göremeyen M.K. koyunları çevrede aradı ancak bulamadı. Hayvanlarının kayıp olduğunu 156 jandarma hattına bildiren sürü sahibi Abdullah Erzurumluoğlu isimli vatandaş yardım istedi. Bunun üzerine Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 20 askerin katılımıyla arama çalışması başlattı. Ovakent beldesi kırsalında arama yapan jandarma ekipleri, sabaha karşı 600 küçükbaş hayvanı 5 kilometre mesafede bularak eksiksiz olarak sürü sahibine teslim etti.

Sürü sahibi Abdullah Erzurumluoğlu ise, "Yakınlarımla bölgeyi aradık ama bulamadık. Hayvanlar çalındığından şüphelenerek jandarmaya bildirdik. Sağ olsun onlar da hemen arama çalışmalarına başlayarak, koyunlarımı bularak bize teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gökhan Doğan

