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Çobanın drone ile imtihanı kamerada

Çobanın drone ile imtihanı kamerada
Çobanın drone ile imtihanı kamerada

Tokat'ta koyun sürüsünün dronenin çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın drona nacak fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.

Çobanın drone ile imtihanı kamerada - Tıkla İzle

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçünü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Drone ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak drona isabet etmeden yere düştü.

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