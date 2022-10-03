Çobanın drone ile imtihanı kamerada

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçünü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Drone ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak drona isabet etmeden yere düştü.

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