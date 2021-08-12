Coca-Cola İçecek ikinci çeyrekte satış hacmini yüzde 19.8 artırdı

Konsolide FAVÖK marjında ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 158 baz puanlık artış kaydedildi. Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, “Bu başarılı performanstan cesaret alarak, 2021 hedeflerimizi yeniliyoruz. yüzde 4-6 olan konsolide satış hacmi artış öngörümüzü yüksek tek haneli rakamlara çıkarıyoruz.” dedi.

Coca-Cola İçecek (CCI) 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, yaptığı açıklamaya göre kârlı büyümesini ikinci çeyrekte de devam ettirdi. Yerinde tüketim kanalları için devam eden kısıtlamalar ve çeyreğin ilk iki ayında yaşanan kapanmaya rağmen Türkiye'de satış hacmi yüzde 18 yükselirken uluslararası operasyonlarda yüzde 21 hacim büyümesi kaydedildi.

CCI'ın ikinci çeyrek bilançosuna göre, kur etkisinden arındırılmış ünite kasa başına net satış geliri yüzde 21 büyüdü. Konsolide FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 158 baz puan arttı. Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “2021 yılının ilk üç ayında elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından ivmemizi yılın ikinci çeyreğinde de arttırmayı sürdürdük. Bunu ana portföyümüzdeki başarılı performans, odaklı pazarlama kampanyalarımız, segmentlere özel icra aksiyonlarımız ve dijital araçların yaygınlaşan etkin kullanımı ile başardık. Zorlu pandemi ortamına rağmen, disiplinli maliyet yönetimi ve ihtiyatlı finansal risk stratejileri sayesinde kârlılık marjlarımızı da artırmayı başardık” sözlerine yer verdi.

Tüm pazarlarda büyüme

Şirketin satış hacmi, gazlı içecekler ile birlikte enerji ve buzlu çay önderliğinde tüm pazarlarda iyi bir büyüme kaydetti. Pakistan'da etkin indirim yönetimi, daha fazla satış noktasına erişim, segmentlere ve bölgelere göre farklılaşan teklifler ve daha etkin operasyon modeli ile satış hacmini yüzde 20 büyüterek gazlı içecek kategorisinde liderliği pekiştirdiklerini dile getiren Başarır; “Orta Asya ve Orta Doğu operasyonlarımızda da söz konusu çeyrekte çift haneli hacim büyümesi sergiledik” dedi.

Burak Başarır şöyle konuştu:

“Covid-19 pandemisi tüm sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandırırken, tüketici tercihleri kalıcı olarak değişmeye başladı. Bu değişime hızla adapte olmaktan ve öncülük etmekten çok mutluyuz. Bu kapsamda pazarlama odağımızı tekrar ev tüketimine yönelttik ve değişen tüketici trendlerine başarılı bir şekilde adapte olduk. Çeşitli ev tüketimi fırsatlarında çoklu küçük paket satışlarına öncelik vererek yerinde tüketim kanallarındaki kapanmaların olumsuz etkilerini telafi ettik. Böylelikle, geleneksel, modern ve indirim marketleri kanallarında daha kârlı olan küçük paket tüketiminin payını artırabildik. Bunun da ötesinde, ürünlerimizin dijital kanallarda ve e-ticaret yerlerinde görünürlüğünü ve bulunurluğunu önemli ölçüde artırdık.”

Başarılı performansın itici gücüyle büyüme hedefleri revize edildi

Burak Başarır, yılın ilk iki çeyreğinde gösterilen iyi performanstan ve artan ivmeden cesaret alarak, 2021 yılı için yüzde 4-6 olan satış hacmi artış öngörülerini yüksek tek haneli büyümeye revize ettiklerini bildirdi. Başarır, “Geçen senesi çok yüksek bir baza sahip olan yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğini, özellikle yeni Covid-19 varyantları ve bunların işimiz üzerindeki etkileri ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda, yöneteceğiz. Yine de bu yılın ilk iki çeyreğinde gösterdiğimiz iyi performanstan ve artan ivmemizden cesaret alarak, 2021 yılı için yüzde 4-6 olan satış hacmi artış öngörümüzü yüksek tek haneli büyümeye, yüksek onlu büyüme seviyesinde olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artış öngörümüzü ise düşük/orta yirmili yüzdelerde büyüme seviyesine revize ediyoruz. Karlılık öngörümüzde ise özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan artan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı olan faaliyet giderleri yönetimimizi göz önünde bulundurarak bir değişiklik yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Özbekistan, Coca-Cola İçecek'in tarihinde önemli bir adım”

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) özelleştirme sürecinde hisse alım anlaşmasını imzaladıklarını hatırlatan Burak Başarır, “Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) özelleştirme süreci için hisse satın alım sözleşmesini yakın zamanda imzaladık. Bu ihale sürecinin kazanan tarafı olmaktan çok mutluyuz ve CCBU'nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu işlemi, Orta Asya'daki konumumuzu güçlendiren ve bize Coca-Cola sistemi içinde genişleme fırsatları oluşturma potansiyeli barındıran, CCI'ın tarihindeki önemli bir adım olarak görüyoruz. Ayrıca, Özbek alkolsüz hazır içecek pazarının kısa ve orta vadede sürdürülebilir karlı büyüme için sahip olduğu, kaliteli büyüme algoritmamıza uyumlu, önemli potansiyele kuvvetle inanıyoruz” diye konuştu.