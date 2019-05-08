Coca-Cola küresel kampanyasını dijital uygulamaya taşıdı

Coca-Cola'nın Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki doğal ve tarihi güzellikler ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştığı 'Bir Başkayız Biz' kampanyası, 'Tadını Çıkar' mobil uygulaması ile dijital dünyaya taşındı. Yapılan bilgilendirmede; mobil uygulamayı açtıktan sonra şehir tasarımlı Coca-Cola kutularını cep telefonunun kamerasına gösteren kullanıcılar, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan etkileyici animasyonlarla şehirleri eğlenceli bir şekilde keşfediyor. Şehir tasarımlı Coca-Cola kutularındaki QR kodlar, kullanıcıyı mobil marketlerde yer alan ‘Tadını Çıkar' uygulamasına yönlendiriyor. Uygulamayı telefonuna yükleyen kullanıcılar artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Coca-Cola kutuları üzerinde yer alan karakterlerin etkileyici animasyonlara dönüşmesini izliyor ve şehrin farklı yönlerini keşfediyor. Mobil uygulama üzerinden cep telefonu kamerasına taratılan her başka şehir, uygulamada kullanıcıya bir sürpriz kazandırıyor.

Uygulama ile farklı şehirleri keşfederken sürpriz hediyeler kazanmak da mümkün olduğu belirtildi. Sürpriz hediyeler arasında Yemeksepeti, GittiGidiyor, Coca-Cola dükkanı indirim kuponları yer alıyor. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden, nüfus yoğunluğu bakımından büyük şehirlerin yer aldığı projede; bu şehirlerin simgelerini yansıtan ve vurgulayan özellikleri yer alıyor. Kutu tasarımları; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Van, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Trabzon, Denizli ve Antalya olmak üzere 13 şehrin öne çıkan doğal, tarihi ve kültürel öğelerine bir keşif yolculuğu sunuyor.