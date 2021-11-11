Coca-Cola Türkiye'den 50 bin fidanlık orman

Coca-Cola Türkiye sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ege Orman Vakfı'na 50 bin fidan bağışında bulundu. Yapılan bağış kapsamında Bursa, Adana ve Elazığ bölgelerinde dikilecek fidanlar büyüyerek, 50 bin ağacın kök saldığı ‘Coca-Cola Türkiye Hatıra Ormanı'na dönüşecek. Bağışlanan fidanların dikim töreni 23 Kasım'da Ege Orman Vakfı yetkilileri ve şirket gönüllülerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Faaliyette bulunduğu toplumların hayatlarına fayda sağlamak için çalışan gazlı içecek şirketi, sürdürülebilir bir çevrede yaşamayı sadece sosyal sorumluluk değil, iş yapış biçimi olarak kabul ediyor. Şirket söz konusu yaklaşımı doğrultusunda yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmeye yönelik projeler geliştirerek hayata geçiriyor.